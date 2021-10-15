وجدة .. تنظيم الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة

هبة بريس - وجدة

أعلنت جمعية التضامن للتنمية والهجرة وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة لجهة الشرق، عن تنظيم الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة خلال الفترة الممتدة مابين 20إلى 23 أكتوبر الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة تحت شعار” دور السينما في تعزيز الأمن الثقافي للمجتمعات “.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، ستعرف هذه الدورة مشاركة 11 فيلما من دول العالم المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، سوريا، تركيا، هولندا، الهند وفلسطين،وقد تم إنتقاء أربعة أفلام منها للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والتي ستتنافس من أجل الظفر بجوائز المهرجان المتمثلة في الجائزة الكبرى، جائزة لجنة التحكيم، جائزة السيناريو، جائزة أحسن دور رجالي، وجائزة أحسن دور نسائي، وسبعة أفلام قصيرة للمشاركة في المسابقة الرسمية للظفر بثلاث جوائز وهي جائزة الإخراج -جائزة السيناريو – جائزة لجنة التحكيم.

ويضيف البلاغ ذاته، أما بخصوص لجنة التحكيم لهذه الدورة فسيترأسها المخرج المغربي فؤاد السويبة والمخرج والممثل والمؤلف الألماني بيتر جيمس شبيلمان والمخرج المغربي ربيع الجوهري و الاستاذ الجامعي عبد العظيم الطاهيري الكاتب العام لجمعية الباحثين الأكاديميين في السينما والمخرج العراقي الألماني نوزاد شيخاني كما ستعرف هذه الدورة تكريم كل من الممثل المغربي المقيم بكندا محمد أمين بنجلون والفاعل الجمعوي هشام الكروت المقيم ببلجيكا.

كما ستعرف الدورة ندوة فكرية حول السينما وماستر كلاس حول التجربة السينمائية في بلاد المهجر بالإضافة إلى ثلاث ورشات تكوينية لفائدة شباب الجهة الشرقية الأولى من تأطير ربيع الجوهري في الإخراج والثانية من تأطير زينب الناجم في إعداد الممثل والثالثة من تأطير نوزاد شيخاني في صناعة الفيلم السينمائي كما ستعرف هذه الدورة عرض فيلم سينمائي للمخرج ربيع الجوهري حول الصحراء المغربية وفي الأخير ولأول مرة ستعرف الدورة لغة الإشارة للصم وذلك للتواصل مع هذه الشريحة من المجتمع .

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