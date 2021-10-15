إصابة وليد الركراكي مدرب الوداد الرياضي بفيروس كورونا
هبة بريس
إصيب وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي بفيروس “كورونا” المستجد، قبل مباراة الفريق الأحمر ضد قلوب الصنوبر الغاني، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وأكدت الفحوصات التي خضع لها مدرب الوداد إصابته بفيروس “كورونا”، لينضاف للمعد البدني للفريق الذي أصيب بدوره بالفيروس.
ومن المنتظر أن يقود عزيز الحسوني، مدرب أمل الوداد الفريق الأول أمام قلوب الصنوبر الغاني، مع البقاء على تواصل عبر الهاتف مع المدرب وليد الركراكي.
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6 تعليقات
نتمنى الشفاء العاجل والتام لمدرب الوداد الرياضي السيد وليد الركراكي.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب امين يارب العالمين.
وما فائدة التلقيح الم تحمي هذآ المدرب من جائحة كورونا..
أظن أن مناعتة ضعيفة أخذ جرعتين من اللقاح ولم يكتسب المناعة ههههههههههه
يجب حجزه للحجر الصحي لمدة 14 يوما من أجل حماية الفريق حتى لاينقل العدوى بينهم .اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين.
يجب عليه تلقي الجرعة التالثة ههههههههههه