الجسمي:” استقبال لمجرد لروان كان أرقى من استقباله لمريم حسين”

2021-10-15 / 9:37 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

علق الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي على الضجة التي خلفها عناق روان للمجرد، خلال إحدى حفلاته الآخيرة بمنتج سياحي بمدينة دبي، معتبرا أنه عناقا أخويا بين صديقين، وهو أمر شائع بين الفنانين العرب.

و ردا على موضوع سجن مريم حسين بسبب رقصها، قال الجسمي أن هناك فرقا كبيرا بين رقص روان وسعد وبين رقصها، مشيرا أن السبب الحقيقي وراء دخولها للسجن ليس بسبب موضوع الرقص البديئ، و إنما بسبب الإيحاءات الجنسية التي رافقت الرقص.

و أكد الإعلامي الإماراتي أنه قطع عهدا على نفسه وعائلته بعدم الرجوع إلى انتقاد تصرفات المشاهير، مضيفا أنه قد دخل منزل روان والتقى بأفراد عائلتها وتقاسم معهم “العيش والملح ” ويستحيل أن يتكلم عنها أو عن أي شخص تقاسم معه “العيش والملح “.

و اختتم كلامه قائلا :” استقبال لمجرد لروان كان أرقى من استقباله لمريم حسين، التي لم يعرفها، وهو الأمر الذي أغاضها لتقدم على فعلتها”.

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