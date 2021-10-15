في الصورة منصف المرزوقي

المرزوقي: لا أعترف بقيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس

2021-10-15 / 9:27 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إنه لا يعترف بقيس سعيد رئيسا شرعيا للبلاد، مضيفا أنه يعتبر نفسه غير معني بالقرارات الصادرة عن سلطات البلاد الحالية.

وأوضح المرزوقي في بيان أنه “لا يستغرب الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب، ضدي هذا اليوم أو التي ستتبع”، في إشارة إلى قرار سحب جواز السفر الدبلوماسي منه.

وأضاف متسائلا: “بربكم أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟”.

وتابع “في كل الحالات، بما أنني لا اعترف بالسيد قيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس، وبما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظ بثقة برلمان جمّده المنقلب في مخالفة صريحة للدستور، فإنني اعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية”.

وأشار المرزوقي إلى أن تونس تشهد “دكتاتورية وليدة فجة تخلط بين شخص الدكتاتور والوطن أعادتنا لمنظومة بن علي حيث التصدي للدكتاتور الخيانة الكبرى”، مضيفا أنه “من باب تجربتي مع دكتاتوريين سابقين ذهبا كما سيذهب هذا الدكتاتور الثالث، أقول للتونسيين سننهض من هذه العثرة كما نهضنا من كل العثرات… وسنبرأ من هذه الجائحة السياسية كما تجاوزنا جائحة كورونا حتى وإن كان الثمن باهظا”.

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تعليق واحد

  1. آش درتي للتوانسة ملي جيتي للحكم . وأول ما وصلتي للسلطة نسيتي جميل المغرب والمغاربة وقلبتي علينا الفيستة .لكن الزمان دوار.إيوا ها أنت اليوم عايش فبلادك بعدما كنت لاجيء سياسي لكنك اليوم محكوم بعدما كنت حاكم ومتقدرش تكسب عطف المغاربة من جديد .

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