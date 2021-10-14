هزة ارضية
الصورة تعبيرية

تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

2021-10-14 / 10:16 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم الخميس، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة ويسلسات، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و19 دقيقة و44 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق كيلومترين، عند التقاء خط العرض 30.645 درجة شمالا، وخط الطول 6.978 درجة غربا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة السرية

أمن سلا يوقف 5 أشخاص ضمن شبكة إجرامية لتنظيم…

2021-10-14 / 5:35 مساءً
Photo of العثور على فرنسية جثة هامدة في منزلها بمدينة تمارة.. والأمن يحقق

العثور على فرنسية جثة هامدة في منزلها بمدينة تمارة..…

2021-10-13 / 3:25 مساءً
Photo of يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة كوكاكيين انطلاقا من فنزويلا

يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة…

2021-10-12 / 9:18 مساءً
Photo of 28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق…

2021-10-12 / 5:46 مساءً
Photo of مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

مراكش .. حافلة تنهي حياة سائق دراجة نارية

2021-10-11 / 8:01 مساءً
Photo of أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

2021-10-11 / 6:20 مساءً
Photo of مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

مولاي يعقوب.. انقلاب سيارة تقل 5 أساتذة

2021-10-11 / 5:42 مساءً
Photo of بسبب خديجة.. السلطات تنقذ شابا من الانتحار “فيديو”

بسبب خديجة.. السلطات تنقذ شابا من الانتحار “فيديو”

2021-10-11 / 9:53 صباحًا
Photo of صادم ..شاب يشنق نفسه على سطح صهريج مياه بالدريوش

صادم ..شاب يشنق نفسه على سطح صهريج مياه بالدريوش

2021-10-10 / 6:31 مساءً
Photo of الداخلة : البحرية الملكية تعترض قارب للهجرة السرية

الداخلة : البحرية الملكية تعترض قارب للهجرة السرية

2021-10-10 / 4:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق