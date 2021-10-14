تسجيل هزة أرضية بقوة 3.1 درجات بإقليم ورزازات

هبة بريس _ الرباط

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم الخميس، بإقليم ورزازات.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة ويسلسات، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و19 دقيقة و44 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق كيلومترين، عند التقاء خط العرض 30.645 درجة شمالا، وخط الطول 6.978 درجة غربا.

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