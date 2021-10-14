سارق وكالة تحارية في قبضة أمن فاس

2021-10-14 / 8:59 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، من توقيف متقاعد يبلغ من العمر 62 سنة، تبدو عليه علامات المرض العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة السرقة تحت التهديد من داخل وكالة تابعة لشركة للاتصالات الهاتفية.

وقد تم ضبط المشتبه به في حالة تلبس بحيازة وإشهار السلاح الأبيض داخل وكالة تجارية للاتصالات قريبة من مسكنه، وتهديد المستخدمات وإحدى الزبائن بغرض السرقة.

وقد تم إيداع المعني بالأمر بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسبب وضعه الصحي، وذلك بأمر من النيابة العامة المشرفة على البحث.

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