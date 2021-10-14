قيس سعيّد يسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي

هبة بريس _ متابعة

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التأمر على أمن الدولة. وقال مشيرا إلى المرزوقي: “تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس”.

وكان المنصف المرزوقي قد دعا السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

وقال: “سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقا مسؤولية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0