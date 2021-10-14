الجزائر تدعي تعرض جنود لها لاعتداء “ارهابي “في الحدود مع المغرب
هبة بريس _ الرباط
ادعت الجزائر تعرض جنود لها من حرس الحدود لاعتداء وصفته ب”الارهابي “على حدودها الغربية مع المغرب ,ما أسفر عن مقتل جندي واصابة اخرين .
وزعمت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إن هذا الاعتداء وقع مساء أمس ، كما غرد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية ووزير الدفاع على تويتر نعى فيها الجندي الذي لقي حتفه، واصفا الاعتداء ب”الإرهابي الجبان”.
وكتب تبون في تغريدة بصفحته الرسمية بتويتر “أعزّي نفسي، والجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين،الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس،لاعتداء إرهابي جبان،على حدودنا الغربية”.
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9 تعليقات
في البداية أتساءل هل الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء مسن سكير ومدخن يزرع الفتنة بين المسلمين ويتاجر في الكوكايين؟أبناؤه يتاجرون في الكوكايين وأبناء شرقريحية والعسكر كابرانان فرنسا يهربون الأموال إلى الخارج ويعيشون الرفاهية وأبناء الشعب الجزائري يموتون جوعا او اقتتالا بينهم .الأمل الوحيد في الحراك الشعبى وعلى الأحرار من الشعب لإسقاط النظام العسكري الديكتاتوري الذين اقتربت نهايته ان شاء الله.
نرجوا من المملكة المغربية المزيد من ضبط النفس و طول نفس مع هؤلاء المتهورين المجانين. بغاو الحرب واصلا الجزائر مدمرة من غير حرب. الكابرنات ماعندهم مايخسرون.
“إعتداء إرهابي جبان”غريب أمر الرئيس الجزائري!كيف يرى الأمور..جندي يلقي حتفه بعد أن تمشى فوق لغم على الحدود يعتبر حدثا عاديا مع أن موت جندي مؤسف جدا.تعازينا.
واش داهوم للحدود. كيقلبو علا جوا منجل ؟
مع كثرة الكذب والبوليميك لم نعد نعرف الحقيقة من البربكوندا افتقد النضام الجزايري مصداقيته
العسكر المعفن قتل نصف الشعب لكي يبقى في الحكم اما عن الجندي فالعسكر المعفن ممكن يضحي بكل شيء من أجل البقاء .
اليقضة اليقضة ثم اليقضة فيًكل وقت وفي كل يوم لجنودنا المرابطين على حدود الاعداء، انهم يبحثون لتبرير هجوم مدبر ، يجب على القوة المغربية ان زاغت اقدام بعض الصعاليك ان يردوا بقوة على العصابة وبدون توقف وعلى الجبهات .
الشي، المؤكد ان الكبرانات يبحثون على شي قتلة دالكلاب باش يؤدوا دور الضحية امام الشعب تحت مقولة حكرونا لمراركة حكرونا ليستجدوا تضامن وشفقة الشعب وبالتالي يتفادوا الحراك المصمم على يتنحاو كاع
المنطقة الحدودية بني بوسعيد مملوءة بالالغام التي زرعتها فرنسا أيام حرب التحرير لايقاف تسلل حبهة التحرير الجزائرية من المفرب ولا زالت تحصد ارواح ابناء البلدين المغرب والجزائر. اعتقد ان الدورية مرت على احداها قبيلة بني بوسعيد مسالمة.