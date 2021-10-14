الجزائر تدعي تعرض جنود لها لاعتداء “ارهابي “في الحدود مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

ادعت الجزائر تعرض جنود لها من حرس الحدود لاعتداء وصفته ب”الارهابي “على حدودها الغربية مع المغرب ,ما أسفر عن مقتل جندي واصابة اخرين .

وزعمت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إن هذا الاعتداء وقع مساء أمس ، كما غرد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية ووزير الدفاع على تويتر نعى فيها الجندي الذي لقي حتفه، واصفا الاعتداء ب”الإرهابي الجبان”.

وكتب تبون في تغريدة بصفحته الرسمية بتويتر “أعزّي نفسي، والجيش الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني، وأسرة شهيد الواجب الوطني، الرقيب صراوي سيف الدين،الذي تعرض مع رفاقه الأشاوس،لاعتداء إرهابي جبان،على حدودنا الغربية”.

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