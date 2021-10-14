الجزائر.. إدانة مُبلّغ عن الفساد بسنة حبسا نافذا
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“حركة الماك ” تنفي أي ضلوع لها في مخطط لشن هجمات مسلحة في الجزائر

2021-10-14 / 7:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

نفت “الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل” (الماك) الخميس أي ضلوع لها في مخطط لشن هجمات مسلحة في الجزائر.

وكانت الحركة قد قالت في بيان نفي نشرته ليل الأربعاء الخميس إن “النظام الجزائري يسعى إلى شيطنة منطقة القبائل وحركة ماك لإحباط أي تشكيك في إدارته الكارثية على كل الأصعدة”.

وأكدت “التزامها السلمية في معركتها”، وأدانت “عشرات عمليات التوقيف اليومية منذ أشهر لمواطنين قبائل بسطاء ونشطاء وقادة سياسيين في حركة ماك”.

وأضافت أن “مدة سجن أقدم موقوف من حركة ماك، لوناس حمزي، تجاوزت السنة في 6 أكتوبر من دون محاكمته أو توجيه تهم إليه”.

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