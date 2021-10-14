أخنوش: الرميلي كفاءة كبيرة ستدبر أكبر مدينة بالمغرب.. وهذه اعتبارات عودة أيت الطالب
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن نبيلة الرميلي، وزير الصحة والحماية الاجتامعية التي تم إعفاؤها من طرف الملك محمد السادس، من أجل أن تتفرغ لتدبير مجلس جماعة الدار البيضاء كعمدة، هي كفاءة كبيرة ستدبر أكبر مدينة في المغرب، وفق تعبيره.
وقال أخنوش في تصريح صحفي، إن الرميلي “كفاءة نفتخر بها جميعا ونقدرها، واعتبرت بروح واعية ومسؤولة أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تسترعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “اختيار الرميلي النابع من غيرتها كبنت الدار البيضاء، والإشراف على أكبر حاضرة كبرى بالمغرب، هو اختيار أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها هذه الحاضرة الكبرى”.
وشدد على أن الإشراف على أكبر مدينة بالمغرب، يعني العمل المستمر، وهو ما أفرز هذا القرار المسؤول والذي يبين معدن الرميلي وحسها الوطني العالي، ورغبتها في خدمة ساكنة الدار البيضاء على أكمل وجه، ودون أي تقصير في حقهم، حسب قوله.
وتابع أخنوش في نفس الإطار بالقول: “لنا كاملة الثقة في هذه الكفاءة، في قيادة أكبر حاضرة بالمغرب، وتدبير الملفات الحيوية لمدينة كبيرة بحجم بالدار البيضاء، والإرتقاء بالخدمات لما فيه من خير ونتائج إيجابية للبيضاويات والبيضاويين”.
واعتبر أن الوضعية الوبائية قد تتغير في أي وقت، “وليس هنالك يقين أو تأكيد فيما يخص المستقبل، وبالتالي فعودة آيت الطالب لقطاع الصحة تمليها اعتبارات الخبرة في تدبير السياق الحالي للجائحة الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وسيباشر عمله بشكل فوري في قطاع الصحة”.
14 تعليقات
C’est une très bonne décision.
Les autres maires qui cumulent d’autres hautes fonctions devront suivre Mme Rmili
اعتقد انه قرار صائب وفي محله. بالفعل إنها سيدة ذو كفاءات علمية ممتازة جدا فتحياتي وتقدير لها وستقوم بمهاها في أحسن مايرام …
نخاف ألا يكون التغيير والاصلاح في قطاع الصحة ويبقى ما عليه…….
إن تعين ورجوع ايت الطالب مكان الرميلي في وزارة الصحة إنها كارثة لايحمد عقباها …….
إنها الطامة الكبرى باسترجاع أيت الطالب لوزارة الصحة هي ارقام كوفيد 19 كورونا من الآن سترتفع الإصابات والوفيات وانتظروا ماذا سيحصل هههههههههههه
بالفعل مهنتين في أن واحد صعب جداً لهذا اختارت السيد رميلي ان تفرغ لرئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى كعمدة….
هناك شباب عاطلين عن العمل .بدل ان تكون لها وظيفتين وتتقضى اجرتين هناك شباب عالة على المجتمع .كان من المفروض يكون وزير الصحة جديد شبابي……
إن السيدة العمدة نبيلة رميلي سيدة لها كفاءات علمية مشرفة للمغرب وهي على قد المسؤولية .ونعم الإختيار….
هناك أشخاص نتمنى ان يأتي الدور عليهم ولاداعي لذكر اسمائهم… .
لم يعقل هذآ الوزير يعود مرة أخرى إلى وزارة الصحة على العلم أنه لم يغير شيئا في هذه الوزارة . مستشفى الجامعي ولم تجد فيه حتى الخيط ودواء احمر في المستعجلات وكذا حراسة أمنية مشددة كما وقع مؤخرا لتك الممرضة التي ذهبت ضحيتها…
إنها خطوة جيدة وجريئة للسيدة رميلي نتمنى لها مسيرة حاشدة بالتغيرات والاصلاح من اجل البيضاوين والبيضاويات..
إن مهامها صعب للغاية عليها المثابرة والعطاء . والله معها…
لنا الثقة الكاملة في كفاءتها نفتخر بها ونقدرها وهي واعية بالمسؤولية تجاه مصالح الشعب البيضاوي ….
إن قرار صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله دائما حريص على مصلحة المواطن قبل كل شيء لان من الصعب جمع بين ولاية الدار البيضاء الكبرى ووزارة الصحة…