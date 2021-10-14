أخنوش: الرميلي كفاءة كبيرة ستدبر أكبر مدينة بالمغرب.. وهذه اعتبارات عودة أيت الطالب

هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن نبيلة الرميلي، وزير الصحة والحماية الاجتامعية التي تم إعفاؤها من طرف الملك محمد السادس، من أجل أن تتفرغ لتدبير مجلس جماعة الدار البيضاء كعمدة، هي كفاءة كبيرة ستدبر أكبر مدينة في المغرب، وفق تعبيره.

وقال أخنوش في تصريح صحفي، إن الرميلي “كفاءة نفتخر بها جميعا ونقدرها، واعتبرت بروح واعية ومسؤولة أن الملفات الموضوعة على طاولة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء هي ملفات كبرى وأولوية، تسترعي التفرغ لها بشكل كامل، والإشراف عليها بشكل متواصل”.

وأوضح رئيس الحكومة أن “اختيار الرميلي النابع من غيرتها كبنت الدار البيضاء، والإشراف على أكبر حاضرة كبرى بالمغرب، هو اختيار أملته ضخامة الأوراش التي يجب أن تبدأ اليوم قبل غد من أجل تطوير الخدمات، وإصلاح الإشكاليات التي تعاني منها هذه الحاضرة الكبرى”.

وشدد على أن الإشراف على أكبر مدينة بالمغرب، يعني العمل المستمر، وهو ما أفرز هذا القرار المسؤول والذي يبين معدن الرميلي وحسها الوطني العالي، ورغبتها في خدمة ساكنة الدار البيضاء على أكمل وجه، ودون أي تقصير في حقهم، حسب قوله.

وتابع أخنوش في نفس الإطار بالقول: “لنا كاملة الثقة في هذه الكفاءة، في قيادة أكبر حاضرة بالمغرب، وتدبير الملفات الحيوية لمدينة كبيرة بحجم بالدار البيضاء، والإرتقاء بالخدمات لما فيه من خير ونتائج إيجابية للبيضاويات والبيضاويين”.

واعتبر أن الوضعية الوبائية قد تتغير في أي وقت، “وليس هنالك يقين أو تأكيد فيما يخص المستقبل، وبالتالي فعودة آيت الطالب لقطاع الصحة تمليها اعتبارات الخبرة في تدبير السياق الحالي للجائحة الذي لا يحتمل إضاعة الوقت وسيباشر عمله بشكل فوري في قطاع الصحة”.

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