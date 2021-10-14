تركيا تتفاوض مع المغرب لبيعها طائرات مسيرة مسلحة

2021-10-14 / 6:30 مساءً
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هبة بريس

قالت أربعة مصادر مطلعة إن تركيا تتفاوض مع المغرب على صفقة من الطائرات التركية المسيرة المسلحة.

ولم تعلن تركيا وإثيوبيا والمغرب رسميا عن أي اتفاق بخصوص طائرات مسيرة مسلحة، لكن عدة مصادر مطلعة على الترتيبات أطلعت رويترز على التفاصيل.

وقال مسؤول تركي إن إثيوبيا والمغرب طلبتا شراء طائرات حربية مسيرة من طراز “بيرقدار تي.بي2” في اتفاقات قد تشمل كذلك ضمانات قطع الغيار والتدريب.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المغرب تسلم الدفعة الأولى من الطائرات التركية المسيرة المسلحة التي طلبها في مايو.

وأضاف أن إثيوبيا أيضا تعتزم الحصول على مثل هذه الطائرات، لكن وضع هذه الطلبية ليس واضحا.

ولم تذكر المصادر عدد الطائرات التي تتضمنها الصفقتان، ولم تورد أي تفاصيل مالية.

وتظهر بيانات رسمية أن صادرات تركيا في مجالات الأسلحة ارتفعت بحدة للمغرب وإثيوبيا في الشهرين الماضيين، لكنها لا توفر تفاصيل عن مبيعات الطائرات الحربية المسيرة.

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