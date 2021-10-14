أساتذة التعاقد يحولون مسيرتهم بالرباط لوقفة احتجاجية

هبة بريس _ الرباط

حج الأساتذة المتعاقدون، مساء اليوم الخميس بالرباط للإحتجاج حيث احتشدوا في ساحة “باب الأحد”، مرددين شعارات تطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.

وبينما كان منتظرا ان تتحرك جموع الاساتذة في مسيرة عرفت ساحة باب الرواح اختار أساتذة التعاقد تحويل المسيرة لوقفة احتجاجية تصدت لها القوات العمومية وفضتها بالقوة

ورفع الأساتذة شعارات ولافتات تنتقد أوضاعهم وأوضاع قطاع التعليم، وكذا تعامل الحكومة والوزارة الوصية مع ملفهم.

وشدد الأساتذة على تمسكهم بالاحتجاج ومواصلة النضال إلى حين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

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