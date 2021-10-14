الكونغو الديمقراطية تعلن رصد ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا

2021-10-14 / 5:50 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رصد ثاني حالة إصابة بفيروس إيبولا.

وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ميشيل توساليسانا، وهو أحد المسؤولين الصحيين بالكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس، إنه تأكدت حالة إصابة ثانية بفيروس إيبولا في شرق الجمهورية، وذلك بعد أسبوع من وفاة طفل بسبب الفيروس نفسه.

وعن طبيعة الحالة وكيفية اكتشافها، أوضح توساليسانا أنها لامرأة تبلغ من العمر 42 عامًا في مدينة بيني شرق البلاد.

ولفت إلى أن اكتشاف الحالة جاء بعد إجراء فحوصات مخبرية لها، والتي أظهرت وجود الفيروس، مشيرا إلى ان هذا الأمر حدث أمس الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي بدأ فيه الأطباء حملة التطعيم ضد فيروس إيبولا.

وقال توساليسانا “حتى الآن تم إدراج أكثر من 170 مخالطا بشأن الحالة الأولى وبتأكيد الحالة الثانية ستستمر قائمة الاتصالات”.

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