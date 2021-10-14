الخطوط الفرنسية: تمديد الرحلات الصيفية من طنجة حتى شتاء 2021

هبة بريس

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية ، عن تمديد الرحلات الصيفية انطلاقا من طنجة إلى موسم شتاء 2021 ، مع وضع تذاكر 100٪ قابلة للتغيير وقابلة للاسترداد إلى غاية 31 مارس 2022 .

وأوضحت في بلاغ لها ، أنها تواصل تعزيز خدماتها بالمغرب ، مشيرة إلى أنه خلال الصيف الماضي، أطلقت خدمة موسمية جديدة من طنجة إلى مركز الخطوط الجوية الفرنسية في باريس شارل ديغول ، فكان النجاح الذي لاقاه هذا الخط ، حافزا لتمديده إلى موسم شتاء 2021.

وفي هذا السياق، قررت الشركة تأمين رحلتين أسبوعيتين انطلاقا من طنجة، ستنضافان إلى عرض الخطوط الجوية الفرنسية من الدار البيضاء والرباط ومراكش ،

وفي المجمل، يضيف البلاغ ، سيتم تأمين ما يصل إلى 65 رحلة كل أسبوع بين هذه الوجهات وباريس، ما يتيح الربط بكامل شبكة المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة للشركة.

وبشأن جدول الرحلات – موسم شتاء 2021 ، فإنه اعتبارًا من 31 أكتوبر و إلى نهاية مارس 2022 ، ستقوم الخطوط الجوية الفرنسية بتأمين ما يصل إلى رحلتين أسبوعياً من طنجة إلى باريس شارل ديغول.

وقد تم إطلاق الحجوزات في جميع نقاط بيع الخطوط الجوية الفرنسية بما في ذلك www.airfrance.ma ، مع الإشارة إلى أنه قد يخضع جدول الرحلات للتغيير وفقا لقيود السفر .

وحسب البلاغ ، فمنذ بداية أزمة كوفيد 19، عكفت الخطوط الجوية الفرنسية على تعديل عرضها في الوقت الفعلي، مع مراعاة تطور الوضع الصحي .

وبالمناسبة تدعو الخطوط الجوية الفرنسية زبناءها للتحقق قبل أي رحلة من شروط الدخول والمستندات المطلوبة عند الوصول إلى وجهاتهم . ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.airfrance.traveldoc.aero.

وفي سياق، متصل لفتت الخطوط الجوية الفرنسية إلى أنه كجزء من سياستها التجارية ، تقدم الشركة حاليا تذاكر قابلة للتعديل بنسبة 100 ٪ للسفر إلى غاية 31 مارس 2022 .

وبالتالي يمكن للزبناء تعديل حجزهم مجانا، أو الحصول على رصيد قابل للاسترداد إذا تغيرت رغبتهم في السفر .

وفي حالة إلغاء الرحلة من قبل الشركة ، يكون للزبون خيار تأجيل رحلته ، أو طلب استرداد كامل لتذكرته أو الاستفادة من إشعار ائتمان ، قابل للاسترداد إذا لم يتم استخدامه .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6