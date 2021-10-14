مفاوضات بين تركيا والمغرب لبيع طائرات مسيرة مسلحة

هبة بريس - وكالات

نقلت وكالة “رويترز”، أن تركيا تتفاوض مع المغرب على صفقة من الطائرات التركية المسيرة المسلحة.

ونقلا عن الوكالة، قال مسؤول تركي إن إثيوبيا والمغرب طلبتا شراء طائرات حربية مسيرة من طراز “بيرقدار تي.بي2” في اتفاقات قد تشمل كذلك ضمانات قطع الغيار والتدريب.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المغرب تسلم الدفعة الأولى من الطائرات التركية المسيرة المسلحة التي طلبها في مايو.

وأضاف أن إثيوبيا أيضا تعتزم الحصول على مثل هذه الطائرات، لكن وضع هذه الطلبية ليس واضحا.

ولم تذكر المصادر عدد الطائرات التي تتضمنها الصفقتان، ولم تورد أي تفاصيل مالية.

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