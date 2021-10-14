مطرح عشوائي للأزبال بالرشيدية ينتظر التدخل لمعالجته (فيديو)

هبة بريس - الرشيدية

يعيش سكان الجهة الغربية لتجزئة عين العاطي 01 وحي المسيرة (الحدب) بمدينة الرشيدية على إيقاع كارثة بيئية جراء المطرح العشوائي للنفايات، الذي لا يبعد عن حي عين العاطي 01 سوى بأمتار معدودة .

فما أن يبدأ المرء في التوجه للغابة المجاورة لحي عين العاطي 01 وإلى قصر سرغين بالجماعة الترابية الخنك، حتى تثيره الأكوام المتراكمة من النفايات بشكل عشوائي، التي تنبعث منها روائح كريهة ومتعفنة .

ناهيك عن الروائح المنبعثة يوميا من هذا المطرح جراء الإقدام على حرقها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإحراق فضلات الحيوانات والدواجن.

وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على البعد البيئي وصحة المواطنين، ناهيك عن انتشار جميع أنواع الحشرات الضارة والناقلة للأمراض. (الفيديو)

وأكد عدد من الساكنة المتضررة في تصريحات متفرقة ل”هبة بريس” أن هذا المطرح العشوائي للأزبال أصبح يشكل خطرا على البيئة وصحة المواطنين من خلال تحويل حياة بعض المجاورين للمطرح إلى جحيم، حيث الاستنشاق الإجباري للروائح الكريهة وهجومات جيوش الناموس.

وحمل ذات المتضررين المسؤولية للساكنة التي تعمد على رمي النفايات المنزلية، ونفايات البناء، وفضلات الحيوانات والدواجن بهذا المطرح العشوائي.

وطلبوا من المجلس الجماعي للرشيدية والسلطات المحلية التدخل العاجل لمعالجته، وتحويله إلى منطقة خضراء، خصوصا وان هذه الأحياء تعرف غياب الفضاءات العمومية والحدائق، وتفتقر للمساحات الخضراء .

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