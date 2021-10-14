دنو الآجال القانونية يدفع حكومة أخنوش للتعجيل بإعداد مشروع المالية الجديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قبل أسبوع من الآجال القانونية التي تهم الكشف عن مشروع قانون مالية السنة القادمة و المحدد في العشرين من شهر أكتوبر من كل سنة، تسارع حكومة أخنوش الزمن لإنهاء كافة تفاصيل مشروع القانون.

و لم يتبق سوى أسبوع عن الفترة القانونية لإعلان قانون المالية و هو ما دفع الحكومة للإسراع في إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون السالف الذكر.

و في الموضوع ذاته، صرح عزيز أخنوش أمام نواب الأمة في جلسة تقديم التصريح الحكومي أن مشروع القانون شبه جاهز و سيتم تقديمه في الأيام القليلة المقبلة و في الآجال القانونية.

هذا و يتوقع أن يشهد المجلس الوزاري مناقشة تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد قبل المصادقة عليه و عرضه بالمجلس الحكومي، على أن تتم مناقشته في غرفتي البرلمان و المصادقة عليه لاعتماده قانونيا.

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