إيطاليا تفرض إغلاقا مشددا بمناسبة عيد الفصح
إيطاليا تفرض إغلاقا مشددا

إيطاليا.. فرض بطاقة مرور خضراء للملقحين ضد كورونا

2021-10-14 / 2:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتبارا من يوم غد الجمعة 15 أكتوبر، أصبح من اللازم على جميع العاملين في إيطاليا تقديمُ ” بطاقة مرور خضراء ” تثبت حصول صاحبها على اللقاح المضاد لفيروسِ كورونا.

وتعد هذه الإجراءات الصارمة الأولى من نوعها في أوروبا. و يهدف الإجراء، إلى تعزيز برنامج التطعيم في بلد تضرر بشدة من الفيروس.

في هذا السياق، ذكرت الحكومة الإيطالية أنه لن يسمح للأشخاص، الذين لا يحملون الجواز الأخضر، التواجد في أماكن عملهـم في خطوة أثارت تحفظ العديد من الأوساط السياسية والحقوقية.

وسيحصل الأشخاص غير القادرين على التطعيـم لأسباب صحيـة علـى تصريح خاص، يسلم قبل ارتياد مكان العمل.

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