قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحين وسط بيروت

2021-10-14 / 12:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قتل خمسة أشخاص وأصيب 20 آخرون بجروح ، الخميس 14 أكتوبر، جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وتحولت مستديرة الطيونة، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح مباني، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعا في المنطقة.

وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل.

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