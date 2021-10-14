رالي المغرب: تتويج ناصر العطية للمرة السادسة وفوز المغربي أمين الشيكر

هبة بريس

اختتمت مساء أمس الأربعاء منافسات النسخة الحادية و العشرين من رالي المغرب التي نظم بجهة درعة تافيلالت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

و تمكن البطل القطري ناصر العطية رفقة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارته تويوتا هايلوكس (فريق كازو ريسنغ) من التتويج بلقب الرالي في فئة السيارات للمرة السادسة، بعد فوزه بأربع مراحل من أصل خمسة، متفوقا بفارق 15 دقيقة و58 ثانية على البطل السعودي يزيد الراجحي و ملاحه ميكائيل أور، اللذان حلا في المركز الثاني على متن سيارة تويوتا هايلكس المجهزة من طرف أوفردرايف البلجيكي.

أما المركز الثالث فقد فاز به الأرجنتيني لوسيو ألفاريز (فريق تويوتا أوفرايد) بفارق 1:10:52 دقيقة عن الفائز ناصر العطية.

و بهذه النتائج استطاع القطري ناصر تصدر الترتيب العام المؤقت لكأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري المنظم من طرف الاتحاد الدولي للسيارات، في انتظار جولتي أبوظبي الاماراتية وحائل السعودية.

و في فئة الدراجات النارية، فقد فاز بلقب الرالي في نسخته الواحد والعشرون التشيلي بابلو كوينتانيا من فريق هوندا بتوقيت 16:26:51 ساعة، متقدما على دراج فريق “كاي تي أم” النمساوي ماتياس بفارق 1:59 دقيقة و الذي تمكن هذا الأخير من حسم لقب بطولة العالم المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للدرّاجات، فيما احتل الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز من فريق غازغار المركز الثالث.

و بخصوص المشاركة المغربية، فتميزت هذه الدورة من رالي المغرب في نسخته 21 بفوز الدراج المغربي أمين الشيكر بفئة كأس الانديرو خاصة وهي المشاركة الاولى لأمين الشيكر في هذا النوع من منافسات الراليات الصحراوية الطويلة الكروس كانتري، وفي تصريح لأمين بخصوص فوزه “إنها مشاركتي الاولى في رالي المغرب، جئت للمشاركة وكسب الخبرة، لكن بعد المرحلة الاستعراضية الخاصة وبعد المرحلتين الاولى والثانية، كسبت الثقة أكثر رغم صعوبة المسار، لكن والحمد الله أتممت السباق وتمكنت من احتلال المرتبة الاولى في فئة الاندور ولأول مرة حملت العلم المغربي في منصة تتويج رالي المغرب”.

و حسم أمين اللقب بعد فوزه بالمرحلة الخامسة والأخيرة من الرالي، متقدما على الفرنسي سيدريك بفارق 3:37 دقيقة.

فيما تمكن الدراج على اوخربوش من إتمام السباق في فئة FIM 2 بالمركز 19، علما ان هذه المشاركة مكنته رفقة الدراجين حارث كباري و سعيد محمد أولاد علي من الاستعداد للثمتيل المغرب في النسخة المقبلة من رالي داكار بفريق واحد تحت اسم Morocco Racing.

أما في صنف العربات الخفيفة “السايد باي سايد” ، فشهدت هذه الدورة من رالي المغرب ، أول مشاركة مغربية من خلال السائقة المغربية سعاد مقتدري، التي خطت أول خطواتها في هذا الاختصاص، بعد مشاركتين سابقتين في فئة السيارات.

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