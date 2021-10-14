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الزيادة في أسعار الدجاج يلهب جيوب الفقراء

2021-10-14 / 12:05 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

شهدت الأسواق المغربية بداية من الأسبوعين الماضيين، إرتفاعا ملحوظا في أسعار الدجاج حيث زاد ثمن الكيلوغرام الواحد بسبعة دراهم وهو ما أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية لفقراء المغرب .

وكان سعر الدجاج الى وقت قريب يتراوح سعره ما بين 13 درهم ، ليقفز ثمنه الى 20 درهما للكيلوغرام في بعض نقط البيع؛ فيما يربط بعض تجار الدواجن هذا الارتفاع بـ”السماسرة” من جهة أولى، وبارتفاع الطلب مقابل العرض من جهة ثانية.

مصادر مهنية قالت للجريدة إن الاستياء نفسه يسود مربي الدجاج بسبب ظاهرة بيع الكتاكيت خارج القانون وتدني ثمن الدجاج داخل الضيعات، بالإضافة إلى غلاء الأعلاف وأثمان الكتاكيت المرتفعة وعدم الجودة؛ وهو ما يتسبب للمربين في خسائر مالية وصفوها بـ”الثقيلة .

كما أرجع آخرون هذه القفزة في تسعيرة الدجاج الى التحولات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وما اعقبها من الزيادة في أسعار النقل بين المدن بسبب الزيادة في أسعار المحروقات وكذلك ارتفاع اسعار الاعلاف في السوق الدولية .

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