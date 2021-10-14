فيروز

الجزائر.. إيقاف مدير إذاعة بسبب بث أغنية لفيروز

2021-10-14 / 11:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت مواقع إعلامية جزائرية عن إقالة مدير إذاعة قسنطينة “سيرتا”، مراد بوكرزازة، و3 عاملين آخرين بسبب بث أغنية للمطربة اللبنانية فيروز هي “عيّد الليل” الخاصة بعيد الميلاد ضمن برنامج “أغاني الزمن الجميل”.

القرار الذي أصدره المدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية محمد بغالي أثار ردود فعل مختلفة في الجزائر.

وبوكرزازة كاتب وصحافي في إذاعة قسنطينة منذ قرابة 30 سنة، وعيّن على رأس الإذاعة شهر أبريل 2020.

وأشار تقرير نشره موقع “النهار” الجزائري إلى إحالة كل من مخرج حلقة البرنامج والتقني العامل عليها، على المجلس التأديبي، كما أقيلت مذيعة البرنامج بدورها.

وبحسب ذات المصدر جاءت هذه الإجراءات على خلفية بثّ أغنية لفيروز ترد فيها كلمة “يسوع” على اعتبار أن في ذلك “تمجيداً للديانة المسيحية”.

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