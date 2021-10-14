ناقشا سبل التعاون الثنائي.. بوريطة يتباحث مع نظيره السورينامي

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات عن بعد مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبرت رمدين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، أن الهدف من هذه المباحثات يكمن في إعطاء دفعة لتنفيذ خارطة طريق التعاون الثنائي (2021-2024) التي تم التوقيع عليها في مارس الماضي، والتي تغطي العديد من القطاعات الرئيسية من قبيل التعليم والتكوين المهني والفلاحة والصحة وكذا السياحة .

وخلال زيارته الأخيرة للمغرب ، جدد رمدين مع بوريطة التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي ، لاسيما من خلال إقامة سفارة لسورينام في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة.

كما يتطلع الطرفان إلى تعميق التشاور أكثر في المستقبل القريب.

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