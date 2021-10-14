تيزنيت: جرعة ثانية من حقنة “كوفيد19” تصيب تلميذا بشلل نصفي
ع اللطيف بركة - هبة بريس
في انتظار بلاغ رسمي من وزارة الصحة أو مديريتها الجهوية بأكادير، بخصوص تعرض تلميذ الى شلل نصفي بعد تلقيه الجرعة الثانية من حقنة ” كوفيد” بإحدى المدارس الإعدادية بالجماعة الترابية اثنين أكلو بإقليم تزنيت .
التلميذ بحسب مصادر الجريدة، وبعد تلقيه الجرعة، أصيب بحرارة مرتفعة قد تكون سببا في فشل تحريك أعضاءه السفلى، مباشرة بعد مرور خمسة أيام من تلقيه الحقنة .
التلميذ في ربيعه 14، تلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 بالمركز الصحي في دوار أمراغ، وبعد مرور أيام أصيب بعجز في أطرافه السفلى، قبل أن تقرر عائلته نقله الى قسم طب الاطفال بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لأكادير.
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4 تعليقات
اين هي اللجنة العلمية التي تطل علينا بين الفينة و الأخرى بنجاعة اللقاح وحلوه من اي مضاعفات جانبية ؟؟؟؟لجنة علمية بدون مختبرات ولا استراتيجية تتبعية لعملية التلقيح والحالات التي يصاب بها الاشخاص بعد التلقيح .ولا تقدم أي تفسيرات وتكتفي باجترار واستهلاك ما تتداوله الاخبار العالمية…اتقوا الله في ابناء هذا الشعب.
في انتظار رد اللجنة اللاعلمية لي فرعان لينا راسنا بالتلقيح، حسبنا الله و نعم الوكيل في الإبراهيمي و حمضي و ما جاوره اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك.
ssafi mab9a mayt5abba a hspress 3yito mat5abbew walakn ktaar xghaal…..
ظهر للحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا و أخيرا اعترفتم . أين هي اللجنة اللاعلنية الان ومن سيرجع لهذا الطفل صحتهالآ .فليأت الآن أولائك الذين يلقبونهم بروفيسور فلان و بروفيسور علان الابراهيمي او حمضي . فليدلوا بدلوهم في هذه الواقعة ، عرفتم الآن لماذا يمتنع ملايين المغاربة عن أخذ هذا السم