منار السليمي: “واضح جدا أن الكابرانات وصلوا درجة الخرف والحمق”

هبة بريس - الرباط

علق المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، على “سهرة” التلفزيون الجزائري المعروضة مساء أمس الأربعاء.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “حتى مصطلح السهرة لايعرف الكابرانات استعماله ،سهرة للكشف عن مجموعة يقول الكابرانات انها ” إرهابية ” بدأت منذ 2014 وتملك ” عتاد حربي” ، بعد سبع سنوات يستيقظ تبون وشنقريحة”.

وأضاف السليمي قائلا “واضح جدا أن الكابرانات وصلوا درجة الخرف والحمق لدرجة أنهم غير قادرين على إخراج فيلم او رواية قابلة للتصديق ،اكتشاف بعد سبع سنوات لمجموعة وبعتاد حربي معناه بكل بساطة أن الكابرانات لايحكمون الا زقاقا او دربا واحدا في الجزائر العاصمة والباقي لا احد يعرف من يحكمه .”

وفي قضية ” عتاد حربي”، يضيف المحلل السياسي، أتوقع ان يخرج تبون في حوار صحفي قادم ويعلن في كذبه العشوائي أن هذه المجموعة التي نعثوها ب” الارهابية ” تملك طائرات وغواصات وأسلحة نووية مصدرها دولة من شمال إفريقيا .

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