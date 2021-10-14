مطار مراكش الدولي

اختيار مطار مراكش- المنارة كسابع أفضل مطار بالعالم

2021-10-14 / 9:54 صباحًا
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هبة بريس

اختارت المجلة الأمريكية (كوندي ناست ترافلر)، والتي تعد مرجعا عالميا في تغطية مواضيع الترفيه والأسفار، وتتخذ من نيويورك مقرا لها، مطار مراكش- المنارة سابع أفضل مطار بالعالم.

وأوضحت المجلة في عمودها “ريديرز تشويس أواردز” (جوائز اختيارات القراء)، أن مطار مراكش الدولي، باعتباره بوابة لولوج إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية بشمال إفريقيا، يعد “مدخلا جديرا بالتعريف بالمغرب”.

وأضاف المصدر أنه “لحظة هبوط الطائرة، تدركون أنه تم نقلكم إلى شمال إفريقيا. فهذا المطار هو انعكاس مباشر للثقافة”، مبرزا أن المسافرين لا يخفون إعجابهم “بتصميمه البديع”.

ونال المطار تنقيط 78.91 على 100 في استطلاع للرأي شمل 800 ألف من قراء المجلة الأمريكية، اعتمادا على تجاربهم في السفر عبر هذا المطار، الذي يمتد على مساحة 22 هكتارا، ويتوفر على ثلاث محطات، بطاقة استقبال سنوية تبلغ 9 ملايين مسافر.

وتم اختيار مطار شانغي بسنغافورة أفضل مطار بالعالم، متبوعا بمطار إسطنبول، فمطار ناريتا باليابان، في حين عادت المرتبة الرابعة للمطار الدولي إينشون بكوريا الجنوبية، ومطار حمد الدولي بقطر خامسا، ثم مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة سادسا، فيما حل مطار أثينا الدولي باليونان ثامنا، متبوعا بمطاري زوريخ بسويسرا، ولندن بالمملكة المتحدة.

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