هجوم جوي إسرائيلي يستهدف منطقة تدمر في سوريا

2021-10-13 / 10:49 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

تعرض أحد المواقع العسكرية السورية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، لعدوان صاروخي قرب منتصف الليلة قادم من منطقة التنف التي تحتلها القوات الأمريكية.

وقال مصدر أمني رفع المستوى لـ “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف احد المواقع العسكرية بريف مدينة تدمر الجنوبي، شرق محافظة حمص.

وأكد المصدر ان مصدر الصواريخ المعادية هو منطقة التنف، مؤكدا نجاح قوات الدفاع الجوي السوري في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وتابع المصدر: الأضرار الناجمة عن هذا العنوان اقتصرت على الماديات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين واثقون من إعادة انتخاب ماكرون

استطلاع: أكثر من نصف الفرنسيين واثقون من إعادة انتخاب…

2021-10-13 / 10:33 مساءً
Photo of النرويج : مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجمات في بلدة كونغسبرغ

النرويج : مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في…

2021-10-13 / 8:14 مساءً
Photo of هولندا.. اعتقال شاب خطط لاغتيال رئيس الوزراء

هولندا.. اعتقال شاب خطط لاغتيال رئيس الوزراء

2021-10-13 / 5:22 مساءً
Photo of تونس.. شاب وأربعيني يضرمان النار في جسديهما

تونس.. شاب وأربعيني يضرمان النار في جسديهما

2021-10-13 / 4:46 مساءً
Photo of فرنسا.. سلطات إقليم سارت الفرنسي تقرر إغلاق مسجد

فرنسا.. سلطات إقليم سارت الفرنسي تقرر إغلاق مسجد

2021-10-13 / 4:04 مساءً
Photo of السجن سنتين لسعيد بوتفليقة.. والأخير: “بحوزتي أسرار لو بُحت بها لزعزعت أركان الدولة”

السجن سنتين لسعيد بوتفليقة.. والأخير: “بحوزتي أسرار لو بُحت…

2021-10-13 / 2:00 مساءً
Photo of موديرنا: “لن نعطي سر وصفتنا لأحد”

موديرنا: “لن نعطي سر وصفتنا لأحد”

2021-10-13 / 10:24 صباحًا
Photo of تنسيقية جزائرية: النظام فضّل “القمع الشامل” على الإنصات لمطالب الشعب

تنسيقية جزائرية: النظام فضّل “القمع الشامل” على الإنصات لمطالب…

2021-10-13 / 9:57 صباحًا
Photo of محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

2021-10-12 / 10:17 مساءً
Photo of القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

2021-10-12 / 7:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق