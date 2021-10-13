هجوم جوي إسرائيلي يستهدف منطقة تدمر في سوريا

هبة بريس _ وكالات

تعرض أحد المواقع العسكرية السورية في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، لعدوان صاروخي قرب منتصف الليلة قادم من منطقة التنف التي تحتلها القوات الأمريكية.

وقال مصدر أمني رفع المستوى لـ “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف احد المواقع العسكرية بريف مدينة تدمر الجنوبي، شرق محافظة حمص.

وأكد المصدر ان مصدر الصواريخ المعادية هو منطقة التنف، مؤكدا نجاح قوات الدفاع الجوي السوري في إسقاط معظم الصواريخ المعادية.

وتابع المصدر: الأضرار الناجمة عن هذا العنوان اقتصرت على الماديات.

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