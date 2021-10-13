تحويلات المغاربة
الصورة من الارشيف

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم

2021-10-13 / 10:27 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أفاد بنك المغرب أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة.

وأوضح مجلس بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.

كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.

واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و 5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.

ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المئة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المئة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.

وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المئة في 2022.

وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of المكتب الشريف للفوسفاط وشركة كيماويات إسرائيل يوقعان برتوكول اتفاق

المكتب الشريف للفوسفاط وشركة كيماويات إسرائيل يوقعان برتوكول اتفاق

2021-10-13 / 8:47 مساءً
Photo of الجواهري: “مشاريع انطلاقة لم تتوقف ولي عندو أي ملف تلاعب يعطيه لي وغاندير لازم”

الجواهري: “مشاريع انطلاقة لم تتوقف ولي عندو أي ملف…

2021-10-13 / 8:29 مساءً
Photo of توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.2 % خلال سنة 2021

توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 6.2 % خلال سنة…

2021-10-13 / 5:44 مساءً
Photo of بنك المغرب يتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2% سنة 2021

بنك المغرب يتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1.2% سنة…

2021-10-13 / 4:55 مساءً
Photo of عجز الميزانية بالمغرب بلغ 38,2 مليار درهم إلى متم شتنبر الماضي

عجز الميزانية بالمغرب بلغ 38,2 مليار درهم إلى متم…

2021-10-13 / 10:38 صباحًا
Photo of الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 30% حتى متم شتنبر

الصيد البحري.. ارتفاع قيمة المنتجات المسوقة بـ 30% حتى…

2021-10-13 / 9:50 صباحًا
Photo of بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة شحن قادمة من المغرب

بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة…

2021-10-13 / 9:19 صباحًا
Photo of الحكومة تلتزم بدعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”

الحكومة تلتزم بدعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”

2021-10-12 / 9:57 مساءً
Photo of مجموعة “ريد ميد فينونس” تهيكل أنشطتها وتغير اسمها ليصبح “ريد ميد كابيتال”

مجموعة “ريد ميد فينونس” تهيكل أنشطتها وتغير اسمها ليصبح…

2021-10-12 / 5:22 مساءً
Photo of مديرية الضرائب تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة هذه الفئة

مديرية الضرائب تذكر بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة هذه الفئة

2021-10-12 / 4:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق