المعطي منجبب يضرب عن الطعام
المعطي منجب

وكيل الملك بالرباط يردّ على المعطي منجب ويعتبر تصريحاته بمنعه من السفر مخالفة للواقع

2021-10-13 / 10:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع وبعيدة عن الحقيقة مطلقا.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك اليوم الاربعاء، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.

وأضاف البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.

وأشار الى أن المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.

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‫10 تعليقات

  8. يجب أولا استرجاع أموال الشعب المغربي وثانية محاسبته وثالتة ازاحته من مهامهه السياسي ويكون درسا لكل مفسد من يريد الفساد السياسي….د

  10. هناك كثير من المفسدين لم يعاقبوا ولم يحاسبوا عن هذه الأفعال اللاخلاقية مثل الحكومة السابقة التي سرقت ولم تحاسب على ذالك.

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