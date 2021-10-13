وكيل الملك بالرباط يردّ على المعطي منجب ويعتبر تصريحاته بمنعه من السفر مخالفة للواقع
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع وبعيدة عن الحقيقة مطلقا.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك اليوم الاربعاء، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.
وأضاف البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.
وأشار الى أن المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.
10 تعليقات
استغرب لهؤلاء الأشخاص المتهمين في قضايا ذات الطابع الجنائي او الجنحي ايا كانت بعدا سياسيا
لماذا منح القاضي التحقيق بالسراح المؤقت له …..
القانون فوق كل شيء يطبق على الكل كيف ما كان منصبه السياسي أو غيره…..
يجب على السلطات القضائية البحث الدقيق في هذه القضية وان يحاكم بالانصاف…
يجب محاربة هؤلاء الأشخاص المفسدين الذين افسدوا المغرب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب منعه من السفر خارج المغرب ومتابعته قضائيا لاسترجاع أموال الشعب المغربي…
لانريد له السراح المؤقت بل محاكمته باشد العقوبة بالسجن المؤبد مع محاسبته منذ ان استولى على أموال الشعب المغربي.
يجب أولا استرجاع أموال الشعب المغربي وثانية محاسبته وثالتة ازاحته من مهامهه السياسي ويكون درسا لكل مفسد من يريد الفساد السياسي….د
يجب الحد من هذه الظاهرة الفساد السياسي ومحاربته بشتى الطرق لمنع انتشاره….
هناك كثير من المفسدين لم يعاقبوا ولم يحاسبوا عن هذه الأفعال اللاخلاقية مثل الحكومة السابقة التي سرقت ولم تحاسب على ذالك.