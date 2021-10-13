وجدة: حورية عراض توقع رخص ما بعد الانتخابات في خرق للقانون

2021-10-13 / 10:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في خرق سافر للمقتضيات القانونية المعمول بها ؛ أمضت حورية عراض المفوض لها التوقيع على الرخص بالولاية الجماعية المنتهية على وثائق ما بعد الإنتخابات مما يؤكد تورط الأخيرة في الممنوع قانونا .

وحسب وثائق توصلت بها الجريدة فحورية عراض امضت على وثائق قبل الاستحقاقات بأيام وبعد الأقتراع مما يجعل كل الوثائق الموقعة موضوع شبهة يفترض ان يفتح بخصوصها تحقيق شفاف ونزيه .

وبالعودة لهذا الخرق ؛ يتضح ان الأخيرة وضعت القوانين جانبا واعطت لنفسها حق الإمضاء ضدا في القانون وتيسيرا  للبعض خدمة لصالحها الخاص .

ان توقيع الاخيرة على وثائق بعد الانتخابات الاخيرة يضع كل الوثائق الممنوحة موضوع تساؤل من احل فرز الصالح من الطالح ومن اجل تحدد المسؤوليات و التعاطي مع الوثائق بمسؤولية قصد تحييد كل الخروقات المفترضة التي تعتريها .

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