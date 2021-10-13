شفشاون..تلاميذ جماعة تمورت يحتجون بسبب النقل المدرسي

نظم عدد من التلاميذ بجماعة تمورت التابعة ترابيا لاقليم شفشاون، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بسبب غياب خدمات النقل المدرسي ، موجهين نداء للجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطلبهم .

ورفع المحتجون شعارات خلال الوقفة التي امتدت الى ساعات متأخرة من مساء اليوم ، مطالبة بتوفير النقل المدرسي إضافة الى موضوع الايواء الذي يشكل بدوره مطلبا ملحا لتلاميذ الجماعة القروية المذكورة .

ورفض التلاميذ المحتجون فض شكلهم النضالي الى حين تحقيق مطلبهم واستفادتهم من النقل المدرسي إسوة بالتلميذات وذلك تفاديا للهدر المدرسي الذي قد يكون مصير معظمهم أمام اكراه بعد المسافة بين المدارس ومنازلهم .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1