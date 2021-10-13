الجواهري: “مشاريع انطلاقة لم تتوقف ولي عندو أي ملف تلاعب يعطيه لي وغاندير لازم”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف الجواهري بصفته كوالي لبنك المغرب، اليوم، أن مشاريع انطلاقة لم تشهد أي توقف كما تروج لذلك بعض الشائعات التي تناسلت خلال المرحلة الماضية.

و أوضح الجواهري في إجابته على تساؤلات الصحفيين، في ندوة نظمت عن بعد، أن ما يروج بخصوص توقف دعم مشاريع انطلاقة لا أساس له من الصحة.

و أكد والي بنك المغرب أن الأخير بصفته كمراقب للأبناك حريص على ضمان و تتبع السير العادي و الطبيعي لمشروع انطلاقة الذي أعطى عاهل البلاد تعليماته السامية لدعمه و الوقوف عن كثب على كل تفاصيله.

و صرح الجواهري بأن بنك المغرب وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة بمشاريع انطلاقة، بداية من تحديد سعر الفائدة الذي يعتبر الأقل بالقطاع البنكي إجمالا و ذلك لدعم كل أصحاب المشاريع.

كما شدد ذات المسؤول عن مؤسسة بنك المغرب بأن الأخير حدد لائحة الضمانات و الشروط و كذا مهلة دراسة الملفات و إجابة حامل فكرة المشروع و التي حددت في 72 ساعة.

هاته الفترة ، يقول الجواهري، لم تكن محط إجماع المؤسسات البنكية التي طالبت بتوسيعها نظرا لصعوبة دراسة الملفات في حيز زمني قصير، و هو ما دفع بنك المغرب لطلب تكوين لجنة خاصة للنظر في هذا المعطى و إيجاد السبل الكفيلة بدراسة الملفات و تقديم أجوبة لحاملي المشاريع في آجال منطقية و معقولة.

و قلل الجواهري من المخاوف التي أشارت لوجود تلاعبات في دعم حاملي المشاريع الخاصة بمبادرة انطلاقة، حيث أكد أن ما يروج أمر مبالغ فيه و أن ما تم الوقوف عليه لحدود الساعة من خلال لجان التفتيش لا يتعدى أربع ملفات فقط.

و قال والي بنك المغرب: “بصفتنا كمراقب مالي للأبناك بالمغرب، وقفنا على بعض الاختلالات في أربع ملفات فقط و ليس الآلاف كما يروج البعض، أحدهم يتعلق بمسؤولين داخل إحدى المؤسسات البنكية و قد تم اتخاذ المتعين بشأنهم، و ملفات أخرى تورط فيها بعض المحاسبين و المسطرة جارية في هذا الشأن”.

و طالب الجواهري من كل شخص يملك معطيات عن خروقات بأي ملف يتعلق بمبادرة انطلاقة أن لا يصمت و يراسله و يدلي بما يفيد، قائلا: “لي عندو أي ملف أو معطيات على شي خرق أو تلاعب يصيفطو لي، لا بغا يخليه حتى سري يراسلني و سنبحث في الأمر و غاندير لازم ايلا كان داكشي صحيح”.

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