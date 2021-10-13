النرويج : مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجمات في بلدة كونغسبرغ
هبة بريس _ وكالات
أعلنت الشرطة النرويجية، الأربعاء، اعتقال مشتبه به في هجمات ببلدة كونغسبرغ، أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وذكرت مصادر في شرطة المدينة، أن “المهاجم اأستخدم قوسا وسهاما في عمليته”، مشيرة إلى أن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليه فورا.
وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: “تم القبض على الرجل فورا.. من المعلومات المتوفرة لدينا الآن، نفذ هذا الشخص الهجوم بمفرده”.
وأضاف: “عدد من الأشخاص أصيبوا وقتل أخرون”، رافضا التعليق على عدد الضحايا.
ولم يعلن حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء إرتكاب الجريمة، فيما ما زالت الشرطة النرويجية تحقق مع الرجل
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10 تعليقات
الإرهاب في كل أنحاء العالم لطفك يارب هذه علامة الساعة اقتربت.
يجب على السلطات الأمنية والقضائية البحث الدقيق والدوافع الحقيقة وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الأبرياء.
هناك اسباب لاندري لماذا قام بهذه الأفعال الإجرامية البشعة ولكن لابد من السلطات الأمنية والقضائية نرويجية ان تقوم بمهامها تجاه هذه القضية .
مثل هؤلاء الإرهابيين الذين يقومون بهذه الأفعال الإجرامية البشعة يجب محاكمتهم باقصى سرعة في الفور ونتمنى أن يأخذ القضاء مجراه بدون رحمة ولا شفقة.
دولة عظمى وكبيرة تقع فيها هذه الأفعال الإجرامية البشعة.الهجوم المسلح الذي استهدف نرويج ولاندري الأسباب.
اعتقد انه مختل عقليا ولم يعرف التصرف لهذا قام بفعل هذه الجريمة البشعة لوكان بكامل عقله لفعل ذلك…
إذا كان فعلا مختلا عقليا كان على الدولة نرويجية مثل هؤلاء الأشخاص لايتجولون في الشوارع . هناك مراكيز الأمراض العقلية..
إن دولة النرويج دولة متحضرة وراقية على صعيد العالم شئ غريب انت تقع فيه مثل هذه الافعال الإجرامية البشعة …
ربما يكون من جنسية أخرى هو من ارتكب هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الأبرياء ونخاف ان يكون مسلما ومن طبقة داعش الذي شوه الإسلام حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
إذا كان مسلما فلقد شوه صورة الإسلام بهذه الأفعال الإجرامية البشعة . وللأسف الشديد أن اسلامنا لايدعوا الى قتل النفس بغير حق ….