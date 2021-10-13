النرويج : مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجمات في بلدة كونغسبرغ

2021-10-13 / 8:14 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة النرويجية، الأربعاء، اعتقال مشتبه به في هجمات ببلدة كونغسبرغ، أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وذكرت مصادر في شرطة المدينة، أن “المهاجم اأستخدم قوسا وسهاما في عمليته”، مشيرة إلى أن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليه فورا.

وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: “تم القبض على الرجل فورا.. من المعلومات المتوفرة لدينا الآن، نفذ هذا الشخص الهجوم بمفرده”.

وأضاف: “عدد من الأشخاص أصيبوا وقتل أخرون”، رافضا التعليق على عدد الضحايا.

ولم يعلن حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء إرتكاب الجريمة، فيما ما زالت الشرطة النرويجية تحقق مع الرجل

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of هولندا.. اعتقال شاب خطط لاغتيال رئيس الوزراء

هولندا.. اعتقال شاب خطط لاغتيال رئيس الوزراء

2021-10-13 / 5:22 مساءً
Photo of تونس.. شاب وأربعيني يضرمان النار في جسديهما

تونس.. شاب وأربعيني يضرمان النار في جسديهما

2021-10-13 / 4:46 مساءً
Photo of فرنسا.. سلطات إقليم سارت الفرنسي تقرر إغلاق مسجد

فرنسا.. سلطات إقليم سارت الفرنسي تقرر إغلاق مسجد

2021-10-13 / 4:04 مساءً
Photo of السجن سنتين لسعيد بوتفليقة.. والأخير: “بحوزتي أسرار لو بُحت بها لزعزعت أركان الدولة”

السجن سنتين لسعيد بوتفليقة.. والأخير: “بحوزتي أسرار لو بُحت…

2021-10-13 / 2:00 مساءً
Photo of موديرنا: “لن نعطي سر وصفتنا لأحد”

موديرنا: “لن نعطي سر وصفتنا لأحد”

2021-10-13 / 10:24 صباحًا
Photo of تنسيقية جزائرية: النظام فضّل “القمع الشامل” على الإنصات لمطالب الشعب

تنسيقية جزائرية: النظام فضّل “القمع الشامل” على الإنصات لمطالب…

2021-10-13 / 9:57 صباحًا
Photo of محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

2021-10-12 / 10:17 مساءً
Photo of القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

2021-10-12 / 7:52 مساءً
Photo of الجامعة العربية تستنكر ما فعله رئيس الفيفا في إسرائيل

الجامعة العربية تستنكر ما فعله رئيس الفيفا في إسرائيل

2021-10-12 / 6:41 مساءً
Photo of ألمانيا تلغي مجانية الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا

ألمانيا تلغي مجانية الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا

2021-10-12 / 1:32 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق