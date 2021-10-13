‎بأغلبية ساحقة ..البرلمان يصوت لصالح البرنامج الحكومي‎

هبة بريس - الرباط

صوت مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح البرنامج الحكومي حيث صوت 213 نائب لصالح برنامج حكومة عزيز أخنوش من أصل 395 عضو مكون للغرفة الاولى .

وبهذا التصويت تعتبر الحكومة ، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من دستور المملكة، منصبة.

كما صوت 64 عضوا من المعارضة ضد البرنامج الحكومي فيما امتنع عضو واحد عن التصويت في الجلسة التي بثت على المباشر.

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