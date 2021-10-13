انتشال السيارة الغارقة في بحر الرباط

هبة بريس _ الرباط

تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، عشية يومه الأربعاء من انتشال السيارة المفقودة بشاطئ الرباط بعد حوالي أسبوع من الواقعة .

وحسب ما علمت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فإنه وبعد العثور على السيارة تم انتشال معها جثة واحدة في حين لازال البحث عن الجثة الأخرى.

ىتعود الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، بعدما أبلغ شهود عيان، عن غرق سيارة بمحيط الرباط، بعد شجار نشب بين شاب وشابة كانا على متن بالسيارة قبل أن يقدم الشاب على قيادة السيارة بطريقة جنونية نحو الشاطئ لترتمي السيارة في قعر البحر

.هذا ولم تقدم أي جهة رسمية معطيات وتفاصيل حول الواقعة إلى حدود الساعة.

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