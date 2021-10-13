A Moroccan woman casts her vote in the local elections at a polling station in the centre of the Moroccan capital Rabat on September 4, 2015. Some 15 million Moroccans are heading to the polls for the local elections seen as a gauge of the popularity of the government of Abdelilah Benkirane a year ahead of a general election. AFP PHOTO / FADEL SENNA

الاتحاد العربي للنقابات يشيد بنجاح الاستحقاقات الانتخابية بالمملكة

2021-10-13 / 7:26 مساءً
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هبة بريس

أشاد رئيس الاتحاد العربي للنقابات، السيد مصطفى التاليلي، اليوم الأربعاء بالرباط، بنجاح الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب مؤخرا.

وقال التاليلي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب استقباله من قبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة ، إن الهدف من زيارته هو “التهنئة بنجاح المحطات الانتخابية الأخيرة بالمغرب”.

وأشار إلى أنه عمل إلى جانب السيد النعم ميارة طيلة السنوات الأخيرة في إطار الاتحاد العربي للنقابات، موضحا أن “السيد ميارة هو أحد رفاقنا في الحركة النقابية العربية، حيث أنه عضو بقيادتها وأمانتها والمكتب التنفيدي ونائب رئيس الاتحاد العربي للنقابات”.

من جانبه، قال السيد ميارة إن السيد التاليلي نقل له تهنئة أعضاء الاتحاد العربي للنقابات، “الذين هنأوا المغرب على نجاحه في جميع الاستحقاقات الفارطة”.

وأعرب السيد ميارة عن دعم المملكة للعمل النقابي الجاد والحر والنزيه في العالم العربي، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من الجهود والعمل داخل الاتحاد العربي للنقابات من أجل تحسين وضعية العمال والعاملات في المغرب وفي العالم العربي بشكل عام .

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