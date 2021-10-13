بمجلس النواب..منيب تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين

هبة بريس _ الرباط

دعت الأمينة العامة لحز الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب خلال مداخلة لها بمجلس النواب الحكومة إلى وضع نظرة استباقية منسجمة لمواجهة التحديات المطروحة

واكدت منيب على أن الحاجة ملحة أيضا لمشروع مجتمعي دميقراطي حداثي لتأسيس دولة ديمقراطية مبنية على المساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية.

وربطت منيب بين الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي بضرورة إحداث قطائع والقطع مع الاختيارات التي أوصلت البلاد للوضع الحالي، داعية إلى مواجهة مظاهر الفساد المؤسس الذي ينتشر في كل دواليب الدولة.

ودعت إلى خلق شروط انفتاح سياسي في المغرب يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين ورفع التضييق على المثقفين .

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