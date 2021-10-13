ناصر بوريطة

سفراء جدد يقدمون لبوريطة نسخا من أوراق اعتمادهم

2021-10-13 / 6:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عددا من السفراء الجدد الذين قدموا له نسخا من أوراق اعتمادهم كممثلين لبلدانهم بالمغرب.

ويتعلق الأمر ب صامويل جوجو إيفا – بروني السفير المفوض فوق العادة لجمهورية غانا لدى جلالة الملك محمد السادس، ومحمد شهدات حسين، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية بنغلاديش الشعبية لدى جلالة الملك محمد السادس، وجيمس ماكنتاير، السفير المفوض فوق العادة لإيرلندا لدى جلالة الملك محمد السادس ،والذين تم استقبالهم اليوم الأربعاء.

كما يتعلق الأمر ب إغناسيو دي كوسيو بيريز دي مندوزا، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية السلفادور لدى جلالة الملك محمد السادس، الذي تم استقباله أول أمس الاثنين.

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