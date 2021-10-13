“منجب” يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر للاستشفاء

هبة بريس _ الرباط

أعلن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، اليوم الأربعاء، عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه “تحكميا” من السفر للاستشفاء بفرنسا.

وكشف منجب ان حالة القلب والشرايين ازدادت خطورة وذلك منذ سجنه،

رادا اسباب ذلك الى ما اسماه ب “ تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقه وحق عائلته بالصحافة التشهيرية”.

واسترسل منجب بالقول “كما أني أردت بيع سيارتي لأعيش بها وأعالج نفسي فاكتشفت أنها كذلك مجمدة كما حسابي البنكي وكل شيء… فكيف أعيش؟”.

وتساءل المؤرخ “كيف يمكن لأستاذ جامعي أن يهدد الأمن الداخلي للدولة هل أنا هو أوفقير؟ ترهات تمنعني من حقوقي، ثم إني لن أهرب من بلادي أبدا، فأنا أريد أن أبرهن عن براءتي”.

وتساءل ان كان المنع هدفه الضغط والتجويع وترك المرض يستفحل في جسمه الضعيف، واصفا ما يحدث له بـالظلم؛ الذي يضطره من جديد للدخول في إضراب عن الطعام

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