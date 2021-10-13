حريق ضخم في الجونة.. و نجوم مغاربة يطمئنون جمهورهم

2021-10-13 / 5:31 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حريق ضخم ذلك الذي شهدته منطقة الجونة، أثناء التحضير لافتتاح مهرجان الجونة، حيث تمت الاستعانة بعربيات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

و في هذا الصدد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيان لها، أنه تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، الذي شب قبل قليل، وجار حصر الخسائر.

وتابعت في بيانها : “نؤكد على جميع السادة الزملاء أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق”.

و كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قبل قليل.

و الجدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين المغاربة حضروا اليوم، أبرزهم نجمة سلمات ابو البنات خولة غيات التي حرصت على طمأنت جمهورها عبر خاصية ستوري مؤكدة على أنه لم تكن خسائر بشرية بسبب الحريق .

و بدوره المنتج العالمي ريدوان و زوجته و نعمان بلعياشي و شدى حسون عمدوا إلى نشر مقاطع فيديو عبر موقع انستقرام يؤكدون أنهم بصحة جيدة بطريقة غير مباشرة.

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‫3 تعليقات

  3. على الاقل يجدر بكاتب المقال تقديم معطيات كافية عن الجونة و مكان تواجدها على الخريطة وتذكير لمعلومات حتى يتسنى للقارئ الإحاطة بالموضوع بشكل جيد، لكن لابأس تفاهة فقط لا تزيد و لاتنقص شيئا.

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