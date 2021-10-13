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تونس.. شاب وأربعيني يضرمان النار في جسديهما

2021-10-13 / 4:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الأربعاء بأن شابا في العقد الثالث من عمره أضرم النار في جسده بمنطقة فرش غريب بمعتمدية الرقاب في سيدي بوزيد، ما تسبب له في حروق مختلفة في جسده.

وقالت إن الحماية المدنية بالرقاب تدخلت ونقلت المصاب إلى مستشفى الجهة حيث يخضع للإسعافات الأولية.

كما أشارت أيضا إلى أن كهلا في العقد الخامس من عمره توفي ظهر اليوم في مدينة الفحص بولاية الزغوان.

وأوضحت أن الكهل عمد إلى إضرام النار في جسده قرب أحد الأودية المحاذية للسوق الأسبوعية.

وأذنت النيابة العمومية بزغوان لفرقة الشرطة العدلية بزغوان بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات القضية.

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