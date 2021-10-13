بوانو يستفز المغاربة في عز الأزمة
عبد الله بوانو

بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك في المؤسسات”

2021-10-13 / 3:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تغير مفاجئ في خطاب العدالة و التنمية حيث أكد عبد الله بوانو القيادي البارز بالحزب أن البيجيدي لن يشكك مستقبلا في مؤسسات الوطن و لن يعطي الفرصة لخصوم الوطن لاستغلال انتقاداتهم لبعض مؤسسات الوطن.

و أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية في الغرفة الأولى بأن الثقة في الوطن لن تتغير، و الوطن أولا و قبل كل شيء، و التشكيك في بعض المؤسسات لم و لن يفيد.

و أضاف القيادي بالعدالة و التنمية: “ننتقد أحيانا بعض الممارسات الخاطئة و النزوعات النكوصية عن الاختيار الديمقراطي، و بعض خصوم المغرب يستغلون مثل هاته الأمور للتشكيك في الوطن و نحن لن نسمح بذلك أبدا”.

و شدد بوانو على أن حزبه واع تمام الوعي بأهمية المرحلة و بالمسؤولية التي تحملها و هو ما دفع الأمانة العامة لتقديم الاستقالة بعد إعلان الانتخابات التشريعية الأخيرة.

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‫5 تعليقات

  1. الوطن موجود قبلكم وسيبقى خلفكم .انتم تحملتم مسؤولية هذا الوطن لمدة عشر سنوات و خذلتموه.وقد حان الوقت لمحاسبتكم و اذا كنتم تحبون فعلا هذا الوطن فتقبلو حكمه عليكم و سنرى؟

  2. الغريب في التعاطي مع كل ما يصدر عن اعضاء هذا الحزب، هو القراءة الأولية، نقلا للخطاب!!
    ثم هناك نوع من السلبية المسبقة لكل ما يصدر عنهم!!
    و كان تاريخ التدبير السياسي و كوارثه انحصر في زمنهم!!
    نحن نتحمل وزر وصولهم و وصول غيرهم!!
    لكن ما لم يستوعبه الجميع هو اننا لم نعد في زمن الحملات الانتخابية السياسية المحظة، بل زمن الحملات الاعلامية الموظفة حسب إمكانيات كل جهة!!
    المغرب للجميع بدون اقصاء او توظيف لمرادفات دخيلة على الوطن، تجار الدين و ما الى ذلك!!

  3. السؤال المطروح، من صوت على هذا المخلوق؟لم أصدق نفسي على ان هذا المخادع قد رجع إلى قبة البرلمان، يا من خدعتم المغاربة بخطابكم الشعبوي، عشر سنوات قدمتم فيها للمغاربة الشعارات الكاذبة، أما انتم الاودي، تعدد الزوجات، الخرجات بأموال الشعب، ولكن الله سبحانه وتعالى لم ولن يخيب عباده المظلومين، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إلى مزبلة التاريخ وبدون رجعة ان شاء الله.

  5. لا أدري لماذا البعض يمركز مآسي المغرب في عشر سنوات الأخيرة مع العلم أن المأساة ربما كانت أشد قبلها بكثير ، نحن عشنا مآسي لم تمحوا ذاكرة النسيان واشعر بنوع من الغبن كمواطن غير منتم الى حزب عندما يريد البعض اختزال كل معاناة المغربي في 10سنوات الاخيرة إنها مجرد لعبة من اصحاب الوقت لإطالة عمر الفساد

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