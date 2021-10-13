بوانو يستفز المغاربة في عز الأزمة
عبد الله بوانو

بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك في المؤسسات”

2021-10-13 / 3:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تغير مفاجئ في خطاب العدالة و التنمية حيث أكد عبد الله بوانو القيادي البارز بالحزب أن البيجيدي لن يشكك مستقبلا في مؤسسات الوطن و لن يعطي الفرصة لخصوم الوطن لاستغلال انتقاداتهم لبعض مؤسسات الوطن.

و أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية في الغرفة الأولى بأن الثقة في الوطن لن تتغير، و الوطن أولا و قبل كل شيء، و التشكيك في بعض المؤسسات لم و لن يفيد.

و أضاف القيادي بالعدالة و التنمية: “ننتقد أحيانا بعض الممارسات الخاطئة و النزوعات النكوصية عن الاختيار الديمقراطي، و بعض خصوم المغرب يستغلون مثل هاته الأمور للتشكيك في الوطن و نحن لن نسمح بذلك أبدا”.

و شدد بوانو على أن حزبه واع تمام الوعي بأهمية المرحلة و بالمسؤولية التي تحملها و هو ما دفع الأمانة العامة لتقديم الاستقالة بعد إعلان الانتخابات التشريعية الأخيرة.

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تعليق واحد

  1. الوطن موجود قبلكم وسيبقى خلفكم .انتم تحملتم مسؤولية هذا الوطن لمدة عشر سنوات و خذلتموه.وقد حان الوقت لمحاسبتكم و اذا كنتم تحبون فعلا هذا الوطن فتقبلو حكمه عليكم و سنرى؟

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