الصورة تعبيرية

تارودانت: الأحرار يجمد عضوية رئيس جماعة متهم في ملف الاتجار الدولي للمخدرات

2021-10-13 / 3:22 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

جمدت التنسيقية الجهوية للأحرار بجهة سوس، في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه ، عضوية رئيس جماعة سيدي احساين بإقليم تارودانت بعد ورود اسمه في تحقيقات قضائية .

وأضاف البلاغ أن الأحرار جمد عضوية المعني بالأمر إلى حين البت النهائي في القضية، وصدور نتائج التحقيقات من طرف المحاكم.

وكان قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت قد قرر، في وقت سابق، إيداع رئيس جماعة سيدي احساين، المنتمي للأحرار، السجن الفلاحي بتارودانت.

وتمت عملية الاعتقال بعد الاستماع الى المعني بالامر في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، والتي بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بخصوصها 11 شخصا.

يذكر أن المصالح الامنية قد حجزت 8 أطنان من المخدرات بأحد الضيعات بجماعة الكدية التابعة للنفوذ الترابي لاقليم تارودانت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك في المؤسسات”

بوانو: “الوطن أولا و لن نسمح لأعداء المغرب بالتشكيك…

2021-10-13 / 3:42 مساءً
Photo of فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما تنطفئ الأضواء يعيش الفنان خريف العمر”

فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما…

2021-10-13 / 2:36 مساءً
Photo of قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين حكومة أخنوش

قانون المالية يتصدر رزنامة أول مجلس وزاري بعد تعيين…

2021-10-13 / 2:30 مساءً
Photo of رئيس الفريق البامي: ندعم إنجاح البرنامج الحكومي على أرض الواقع

رئيس الفريق البامي: ندعم إنجاح البرنامج الحكومي على أرض…

2021-10-13 / 2:21 مساءً
Photo of طعن في دورة المجلس الاقليمي لمديونة يثير الجدل

طعن في دورة المجلس الاقليمي لمديونة يثير الجدل

2021-10-13 / 1:35 مساءً
Photo of رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت أبناء الصحراء بمغربيتهم

رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت…

2021-10-13 / 12:49 مساءً
Photo of الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث

الاستقلالي مضيان: شاركنا في الحكومة للمساهمة في بناء مغرب…

2021-10-13 / 12:29 مساءً
Photo of رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

رئيس الفريق التجمعي: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل”

2021-10-13 / 12:19 مساءً
Photo of غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

غياث ل”أخنوش”: “أنتم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير”

2021-10-13 / 12:05 مساءً
Photo of الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

2021-10-13 / 11:48 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق