تارودانت: الأحرار يجمد عضوية رئيس جماعة متهم في ملف الاتجار الدولي للمخدرات

ع اللطيف بركة - هبة بريس

جمدت التنسيقية الجهوية للأحرار بجهة سوس، في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه ، عضوية رئيس جماعة سيدي احساين بإقليم تارودانت بعد ورود اسمه في تحقيقات قضائية .

وأضاف البلاغ أن الأحرار جمد عضوية المعني بالأمر إلى حين البت النهائي في القضية، وصدور نتائج التحقيقات من طرف المحاكم.

وكان قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت قد قرر، في وقت سابق، إيداع رئيس جماعة سيدي احساين، المنتمي للأحرار، السجن الفلاحي بتارودانت.

وتمت عملية الاعتقال بعد الاستماع الى المعني بالامر في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، والتي بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بخصوصها 11 شخصا.

يذكر أن المصالح الامنية قد حجزت 8 أطنان من المخدرات بأحد الضيعات بجماعة الكدية التابعة للنفوذ الترابي لاقليم تارودانت.

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