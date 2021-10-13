فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما تنطفئ الأضواء يعيش الفنان خريف العمر”

نجلاء مزيان - هبة بريس

عمدت الفنانة المغربية فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان، التطرق إلى الوضع الكارثي الذي أضحى يعيشه الفنان المغربي خاصة عندما تنطفئ الأضواء على حد تعبيرها.

و أكدت خير على الدور الكبير الذي يلعبه الفن في إبراز المشاكل التي يعاني منها المجتمع، قائلة :”لا يختلف إثنان على أن الفن هو مرآة المجتمع تعكس كل من ثقافته و حضارته و تاريخه “.

و أضافت :”و يلعب الفن دورا مهما في توعية و رقي المتلقي، ولابد هنا بالإشادة بالمستوى المشرف بالإبداع و المبدع المغربي على جميع الأصعدة و في جميع المجالات، لكن و بالخط الأحمر العريض المفارقة الغريبة هي وضعية الفنان الذي يعيش الهشاشة و الضعف”.

و تابعت قائلة :” لذا وجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني و الاجتماعي على إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة و الفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافئ الفرص “.

و اختتمت مداخلتها قائلة :”الفنان المغربي ينتظر رعاية و وضع اعتباري لعطائه و إبداعه خصوصا عندما تنطفئ الأضواء و يعيش خريف العمر”.

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