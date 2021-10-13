فاطمة خير

فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان :”عندما تنطفئ الأضواء يعيش الفنان خريف العمر”

2021-10-13 / 2:36 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عمدت الفنانة المغربية فاطمة خير في أول مداخلة لها في البرلمان، التطرق إلى الوضع الكارثي الذي أضحى يعيشه الفنان المغربي خاصة عندما تنطفئ الأضواء على حد تعبيرها.

و أكدت خير على الدور الكبير الذي يلعبه الفن في إبراز المشاكل التي يعاني منها المجتمع، قائلة :”لا يختلف إثنان على أن الفن هو مرآة المجتمع تعكس كل من ثقافته و حضارته و تاريخه “.

و أضافت :”و يلعب الفن دورا مهما في توعية و رقي المتلقي، ولابد هنا بالإشادة بالمستوى المشرف بالإبداع و المبدع المغربي على جميع الأصعدة و في جميع المجالات، لكن و بالخط الأحمر العريض المفارقة الغريبة هي وضعية الفنان الذي يعيش الهشاشة و الضعف”.

و تابعت قائلة :” لذا وجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني و الاجتماعي على إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة و الفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافئ الفرص “.

و اختتمت مداخلتها قائلة :”الفنان المغربي ينتظر رعاية و وضع اعتباري لعطائه و إبداعه خصوصا عندما تنطفئ الأضواء و يعيش خريف العمر”.

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‫4 تعليقات

  2. خوفي عليك يا فنانتنا أن لا تجدي من يصفق لك سوى زوجك. كان الأجدر لك أن تبقي بعيدة عن المجال السياسي حتى يبقى يدوم حب الجمهور لك وتقديره واعجابه ولا يقضي عليه غرور زوجك فهو الأن زوج برلمانية وليس زوج فنانة

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