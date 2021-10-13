السجن سنتين لسعيد بوتفليقة.. والأخير: “بحوزتي أسرار لو بُحت بها لزعزعت أركان الدولة”

2021-10-13 / 2:00 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته الأخيرة لهيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قبل الحكم عليه بالسجن عامين مع النفاذ، بتهم تخص التدخل في عمل القضاء، إنه ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين. وأكد أن بحوزته أسرارا لو باح بها لزعزعت أسس الدولة.

وقال سعيد بوتفليقة إنه تم توريطه في هذه القضية بتحقيق أنجزه عقيد، وصرح “لقد هددني (العقيد)، ومثلت كشاهد في هذه القضية فأصبحت متهما، في محضر مزيف سؤال وجواب من دون أن أجيب على الأسئلة”.

وتابع سعيد بوتفليقة: “قطعت عهدا أن أسير على درب السابقين، نزولا لقول شقيقي عبد العزيز بوتفليقة للراحل هواري بومدين.. نم قرير العين فقد علمت كيف يموت الرجال”.

وختم سعيد بوتفليقة: “إن شاء الله يوفقني الله كي أموت في صمت ووقار لأنه بين أيدينا أسرار لو نبوح بها لزعزعنا أركان الدولة الجزائرية العزيزة.. أنا ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين”.

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‫19 تعليقات

  5. لا غير بوح بهاد الأسرار باش تبان الحقيقة المرة اللي معيشينها جنرالات الجزاءر للشعب الجزاءري الشقيق. خاص الشعب يفيق ويعيق ويعرف بلي العسكر ديالهم معيشينهم في الكدوب ورباو فيهم الحقد والكره لكل ما هو مغربي. قل كل شيء وأرح ضميرك حتى لا تحاسب عند رب العالمين أنت ميت ميت اللهم تموت و تحيد عليك التقليد

  11. المفترض أن يحاكم النظام الجزائري هو من لهب أموال الشعب الجزائري يجب إسقاط النظام الجزائري حتى يعم السلام والاستقرار والهدوء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد الشقيق.

  18. النظام الجزائري العسكري له سياسة صهيونية .لماذا قام النظام الجزائري بالحداد تلاثة أيام لأخيه عزيز بوتفليقة والأن يريد محاكمة اخيه أليس هذا غريب ؟؟؟؟؟؟ سياسة صهيونية….

  19. صمت المفرب وعدم مبالاته بتصرفات الجنيرالات افقدهم صوابهم
    وفي هذه اللحظات التلفزيون الجزاءري
    يصرح انهم احبطوا مؤامرة لاعمال تخريبية تسعى الى تنفيدها حركة داخلية انفصالية بتواطىء صهيوني ودولة من شمال افريقيا
    والمقصود بهذا المغرب

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