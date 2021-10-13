السجن سنتين لسعيد بوتفليقة.. والأخير: “بحوزتي أسرار لو بُحت بها لزعزعت أركان الدولة”

هبة بريس - وكالات

قال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته الأخيرة لهيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قبل الحكم عليه بالسجن عامين مع النفاذ، بتهم تخص التدخل في عمل القضاء، إنه ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين. وأكد أن بحوزته أسرارا لو باح بها لزعزعت أسس الدولة.

وقال سعيد بوتفليقة إنه تم توريطه في هذه القضية بتحقيق أنجزه عقيد، وصرح “لقد هددني (العقيد)، ومثلت كشاهد في هذه القضية فأصبحت متهما، في محضر مزيف سؤال وجواب من دون أن أجيب على الأسئلة”.

وتابع سعيد بوتفليقة: “قطعت عهدا أن أسير على درب السابقين، نزولا لقول شقيقي عبد العزيز بوتفليقة للراحل هواري بومدين.. نم قرير العين فقد علمت كيف يموت الرجال”.

وختم سعيد بوتفليقة: “إن شاء الله يوفقني الله كي أموت في صمت ووقار لأنه بين أيدينا أسرار لو نبوح بها لزعزعنا أركان الدولة الجزائرية العزيزة.. أنا ضحية مواقع التواصل الاجتماعي وصحفيين”.

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