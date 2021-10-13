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فيدرالية اليسار بسطات ترفع شعار الصحة والكلاب الضالة والموظفين الأشباح

2021-10-13 / 1:09 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق التفاعل مع المشاكل التي تعترض الخدمات الطبية والصحية بمستشفى الحسن الثاني بسطات على وجه الخصوص وبالإقليم بصفة عامة، وتفاعلا مع النداءات والمقالات الصحفية التي تناولت موضوع تدني الخدمات الصحية بالعديد من المراكز الصحية، ومركز حي القسم بالمدينة على سبيل المثال لا للحصر، والاكراهات التي تواجه الأمهات أثناء تلقيح صغارهن الرضع، في السياق ذاته، راسل مستشارا تحالف فيدرالية اليسار رئيس مجلس جماعة سطات للتدخل لى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بخصوص عدم تمكين مجموعة من الأسر من تلقيح ابنائهم الصغار بمبررات واهية وتركهم في حالة انتظار مهين امام المركز الصحي لحي القسم .

وتفاعل مستشارا تحالف فيدرالية مع مقال سابق لهبة بريس، حيث أكدا بالقول على أن بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تداولت صورا لنساء،رفقة أطفالهن ورضعهن، جالسات على الأرض في وضعية حاطة وماسة بكرامتهن وراحتهن أمام المركز الصحي حي القسم ينتظرن من أجل تلقيح أبنائهن الصغار، داعين إلى تنظيم أفضل و تمكين المراكز الصحية من الموارد البشرية والوسائل الكافية وتهيئة فضاءات للاستقبال والانتظار مناسبة تحترم صحة و كرامة وإنسانية المواطنات والمواطنين.

وفي سياق آخر، استنكر مستشارا حزب الرسالة في مراسلة وجهاها إلى رئيس المجلس الجماعي بسطات، ما وصفاها بظاهرة الموظفات والموظفين الأشباح بجماعة سطات، مشددين على ضرورة الكشف عن التدابير والاجراءات التي سيتم تفعيلها لوضع حد لهذه الظاهرة.
وحول موضوع ظاهرة الكلاب الضالة وما شكلته من انتشار مهول ومخيف، شددت مراسلة مستشاري تحالف فيدرالية اليسار، على ضرورة التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الحد من هذه الظاهرة وتحسين محيط وشروط عيش الساكنة.

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